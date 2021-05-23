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  4. 2 gündür 21 yaşındaki gençten haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu, aramalar orada yoğunlaştı

2 gündür 21 yaşındaki gençten haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu, aramalar orada yoğunlaştı

23.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 2 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Ali Ermutlu, jandarma ekipleri tarafından arazide aranıyor. Cep telefonu bulunmayan Ermutlu'nun en son belde kırsalında görüldüğünün belirtilmesi üzerine arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı.

2 gündür 21 yaşındaki gençten haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu, aramalar orada yoğunlaştı

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali Ermutlu, cuma günü sabah kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Ermutlu'yu arama çalışmalarından sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dün belde merkezi ve kırsalında arama çalışmaları başlatıldı. Cep telefonu bulunmayan Ermutlu'nun en son belde kırsalında görüldüğünün belirtilmesi üzerine arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı.

Dün yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri iz takip köpeği kullanarak başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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