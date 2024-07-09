HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu

2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu

09.07.2024 23:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iki gündür kayıp olan Celal S. (22), hafif ticari aracın içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde, bir kişinin hafif ticari aracın içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

_78781 (2)

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
_78781 (1)

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin 2 gündür kayıp olan Celal S.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı varİsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladıErdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı
Bodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biriBodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'e kötü haber!

Arda Güler'e kötü haber!

Bodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

Bodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.