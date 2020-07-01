2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı

Polis memuru Mehmet Yaş (47) ile eşi Yeter Yaş'ın (35) geçen 24 Haziran'da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezeyanla erkek bebekleri dünyaya geldi. Çift ve bebekleri, bir gün sonra taburcu edildi. Yaş çifti, 2 gün önce doğan ve henüz adını koymadıkları bebeklerini kontrol amacıyla özel hastaneye götürdü. Bebek, 'sarılık' teşhisi konularak tedaviye alındı. Sarılık tedavisi için küveze alınan bebek, hayatını kaybetti.

'BEBEĞİMİZİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRDÜK'

Baba Mehmet Yaş, oğlunun sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini ve sağlık kontrolleri için eşinin hamilik dönemince gittiği özel hastaneye götürdüğünü söyledi. Yaş, "Doktor hanım 'çocuğun sarılığına baksınlar' dedi ve bize yoğun bakım ünitesine gitmemizi söyledi. Orada çocuğumuzu aldılar ve yoğun bakım ünitesine götürdüler. Ben ve eşim yaklaşık 1 saat bekledik. Doktor hanıma sorduğumuzda, 'çocuğun sarılığı sınırda çıktı, yoğun bakımda kalacak, kan aldıracağım, eğer kan tahlilinde bu şekilde çıkarsa çocuğu yoğun bakım ünitesinde tedavi edeceğiz. Işın vereceğiz, sarılığını düşüreceğiz, yarın da taburcu ederiz, siz evinize gidin' dedi" ifadesini kullandı.