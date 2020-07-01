HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı

2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 19:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de, sezeryanla dünyaya gelen 2 günlük bebek, 'sarılık' teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede, küvözde yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

2 günlük bebek hayatını kaybetmişti! Soruşturma başlatıldı

Polis memuru Mehmet Yaş (47) ile eşi Yeter Yaş'ın (35) geçen 24 Haziran'da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezeyanla erkek bebekleri dünyaya geldi. Çift ve bebekleri, bir gün sonra taburcu edildi. Yaş çifti, 2 gün önce doğan ve henüz adını koymadıkları bebeklerini kontrol amacıyla özel hastaneye götürdü. Bebek, 'sarılık' teşhisi konularak tedaviye alındı. Sarılık tedavisi için küveze alınan bebek, hayatını kaybetti.

'BEBEĞİMİZİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRDÜK'

Baba Mehmet Yaş, oğlunun sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini ve sağlık kontrolleri için eşinin hamilik dönemince gittiği özel hastaneye götürdüğünü söyledi. Yaş, "Doktor hanım 'çocuğun sarılığına baksınlar' dedi ve bize yoğun bakım ünitesine gitmemizi söyledi. Orada çocuğumuzu aldılar ve yoğun bakım ünitesine götürdüler. Ben ve eşim yaklaşık 1 saat bekledik. Doktor hanıma sorduğumuzda, 'çocuğun sarılığı sınırda çıktı, yoğun bakımda kalacak, kan aldıracağım, eğer kan tahlilinde bu şekilde çıkarsa çocuğu yoğun bakım ünitesinde tedavi edeceğiz. Işın vereceğiz, sarılığını düşüreceğiz, yarın da taburcu ederiz, siz evinize gidin' dedi" ifadesini kullandı.

'NEFESSİZ KALDIĞINI SÖYLEDİLER'

Bebeklerinin karnını doyurmak için tekrar hastaneye gittiklerini kaydeden baba Yaş, bekleme yaptıkları sırada hemşirenin panikleyerek dışarı çıktığını söyledi. Baba Yaş, "Sesi titreyerek 'çocuktan kan alınmış mıydı?' dedi ve tekrar girdi. İçeriden bağırarak ağlama sesi gelmeye başladı; ama kapı kapalı olduğu için bizi içeri almadılar. Dışarıdan görevliler geldi, bize bilgi verilmedi. Yaklaşık 1 saat sonra yoğun bakım ünitesinden küvez içerisinde bir bebek çıkardılar, baktığımda bizim bebeğimiz olduğunu gördüm. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdüler. İsmini bilmediğim bir doktora ne olduğunu sordum, o da 'yoğun bakımda elimden geleni yaptım, çocuğun yaşam fonksiyonu gitmiş, inşallah burada döner' dedi. Yaklaşık 1 saat sonra bebeğin götürüldüğü hastanedeki yetkililer bize ölüm haberini verdi ve ölüm sebebinin 'yeni doğan bebeğin nefessiz kalması' olduğunu belirttiler. Ayrıca bebeğin yaklaşık 1.5 saat nefessiz kaldığını, bu şekilde rapor tutulup, adli vaka olduğunu, olaya savcılığın el koyacağını söylediler" diye konuştu.

'DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Baba Yaş, bebeklerinin sağlıklı şekilde götürdükleri özel hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu şekilde ölümüne ve bize evlat acısı yaşamamıza sebep olan hastane yönetiminden, yoğun bakım ünitesi görevlilerinden, bebeğim ile ilgilenmeyen doktordan şikayetçiyim" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Hastane yetkilileri ise adli sürecin devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapmayacaklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Polis memurundan takdir toplayan hareket!Polis memurundan takdir toplayan hareket!
iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İlginizi Çekebilir

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşını testereyle kesip, çöp kutusuna atmıştı! Karar verildi

Arkadaşını testereyle kesip, çöp kutusuna atmıştı! Karar verildi

Üniversite öğrencisinin acı ölümü! Sınav için gittiği Ankara'da...

Üniversite öğrencisinin acı ölümü! Sınav için gittiği Ankara'da...

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

Kurşunlar havada uçuştu! Korkunç anlar

Sokak köpeğine su veren polis memuru gönülleri mest etti

Polis memurundan takdir toplayan hareket!

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Esenyurt'ta kavga! Çatı katından aşağıya düştü

Akılalmaz kavga! Çatı katından aşağıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.