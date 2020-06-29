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Hamilelikte 2. Hafta : 2 Haftalık Gebelik Gelişimi

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamilelik döllenmeyle birlikte başlar.

Hamilelikte 2. Hafta : 2 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelik döllenmeyle birlikte başlar. Fakat döllenmenin ne gün gerçekleştiğini kesin olarak bilmeniz mümkün değil. Bunun için ovulasyon yani yumurtlama gününüzü bilmeniz gerekir. Pek çok etkene bağlı olarak her kadının yumurtlama günü farklıdır. Hatta aynı kadın için bile her ay aynı gün yumurtlar diyemeyiz. Bunun için tüm kadın doğum uzmanları hamilelik zamanı hesaplamalarını, son adetin ilk gününden itibaren yaparlar. 2 hafta önce yaşadığınız ilişkinin ardından hamile olduğunuzu düşünerek bir kadın doğum uzmanına gittiğinizde, muhtemelen o size 4 hatta 5 haftalık hamile olduğunuzu söyleyecektir.

Gebelikte Bebeğinizin 2. Hafta Gelişimi

Yumurtalığınız fallop tüpünüze bir yumurta bıraktı. Eğer bugün ilişkiye girerseniz hamile kalma şansınız en yüksek derecede. Son ilişkiniz bundan 3 gün önce gerçekleştiyse, içeride hala canlı sperm olabilir ve gebe kalma şansınız yine yüksektir.

Bu durumda, 2 haftalık gebelik idrar testinde çıkar mı? sorusunun cevabı da "hayır" olacaktır. Bu ancak gebeliğin 4. haftasında mümkün olacak.

Hamileliğin 2. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü

Bu hafta henüz bebekten söz edemeyiz. Yumurtalıklarınızdan salınmış bir yumurta hücresinden söz edebiliriz ki o da bir karabiber tanesinden bile daha küçük.

2 Haftalık Gebelik Görüntüsü

2. hafta gebelik

2 haftalık gebelik ultrasonda belli olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Bilimin bugünkü imkanlarıyla, bebeğinizi 2 haftalıkken gösteren bir ultrason filminiz ne yazık ki olmayacak. Ama eğer olsaydı da gördüğünüz bebeğiniz olmayacaktı zaten.

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Gebeliğin 2. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler

Adetleriniz düzenliyse, yaklaşık olarak yumurtlama gününüzü tahmin edebilirsiniz. Bebek sahibi olmak istiyorsanız yumurtlama gününüz ve (+) (-) 3 gün, yumurtalarınızın en verimli olduğu zamandır. Yaygın olan gebelik günü hesaplamasına göre 2. hafta aslında muhtemelen yumurtalarınızın bırakıldığı günler. Vücudunuz bir bebek olacak gibi hazırlıklarını yapmaya -her ay olduğu gibi- başladı bile.

Hamile kalmak için uygun bir zaman olduğunu anlamakta vajinal akıntı çoğu zaman en önemli işarettir. Yumurta beyazı gibi şeffaf, yapışkan ve sümüksü olan bu akıntı, spermlerin tutunabilmesini kolaylaştırmak için salgılanır. Yumurtlamanın gerçekleşmesiyle birlikte başlayan hormonal değişiklikler, göğüslerde ağrı ve hassasiyete sebep olabilir.

Bazı kadınlar ovulasyon sırasında kasıklarında ağrı hissederler. Siz de zaman zaman kasıklarınızın bir tarafında gerginlik, sızı şeklinde bir ağrı, öksürürken ya da hapşırırken acı hissediyorsanız, ovulasyon gerçekleşiyor olabilir. Yine bu sırada yumurtanın içinde bulunduğu folikülün yırtılması sebebiyle çamaşırınızda hafif koyu renkli lekeler de görebilirsiniz.

Tıbbi olarak gebeliğin 2. haftası olarak kabul edilen günlerde, kadın vücudunda pek çok hormonal değişiklik meydana gelir. Bunlara bağlı olarak kadınlar, birbirinden farklı hassasiyetler gösterebilirler ama bunun ovulasyon dönemiyle bağlantılı olduğunu düşünmezler bile. Örneğin bazı kadınların koku alma duyularının bu günlerde daha keskin olduğu görülür. Ve pek çok kadının doğal bir dürtü olarak, cinsel isteklerinde artış olur.

2. Hafta Hamilelik Belirtileri

Hamileliğe dair bir belirtiye rastlamak için henüz çok erken. Hamile olduğunuzu söyleyebilmek ve bazı belirtilerden bahsedebilmek için, gebelik hormonlarının ölçülebilir seviyeye gelmesi gerekir.

Bilimsel olarak durum böyle olsa da ülkemizde gebelik teşhisi koymakta geleneksel yaklaşımlar da hala geçerliğini koruyor. Bunlardan en yaygın olanı meme başlarındaki renk değişikliği. Eskiler yeni evli kadınların gebeliklerini, göğüslerine bakarak anlarmış. Gerçekten de gebeliğin başlamasıyla birlikte süt üretiminin hazırlıkları da başlar. Göğüslere giden damarlar genişler ve kan akışı artar. Buna bağlı olarak da meme başları koyulaşır ve ısı artışı gözlenir.

Şişkinlik, hazımsızlık, sık idrara çıkmak ve yorgunluk da erken gebelik belirtileri arasında sayılabilir. Gebeliğin başlamasıyla birlikte artan enerji ihtiyacını karşılamak için vücut sindirimi yavaşlatır, bu da şişkinlik şikayetlerine sebep olur.

Gebeliğin 2. Haftasında Beslenme

Eğer planlı bir gebelik söz konusu ise, beslenme alışkanlıklarınızla birlikte yaşam tarzınızı da gözden geçirmeye başlamış olmalısınız. Her besin grubundan ölçülü ve dengeli bir beslenme modeli her zaman için olması gerekendir zaten. Bol su içmeye dikkat etmeli, yağ ve şekerden ama en önemlisi işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Çok sevdiğiniz besinler bir süre sonra korkulu rüyanız haline gelebilir. Hazır sabah bulantılarınız, koku hassasiyetleriniz başlamadan, sevdiğiniz gıdaları tüketmeye devam edin.

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Gebeliğin 2. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bebek sahibi olmaya karar veren bir kadının ilk yapması gereken şey hiç şüphesiz, eğer sigara içiyorsa bırakmaktır. Alkol tüketiminin de, özellikle bebeğin sinir sistemi ve beyin oluşumunun başladığı 4. haftadan itibaren sonlandırılması yerinde olur. Sağlıklı bir gebelik süreci için enerjinizi idareli kullanmaya, yeterince dinlenmeye, uyumaya, iyi beslenmeye, her şeye üzülmemeye dikkat edin. İşi gücü bırakıp kendinizi eve kapatmanızı, sürekli yatmanızı söylemiyoruz tabi. Hamilelik hastalık değildir ve hiçbir döneminde kendinizi hayattan soyutlamanıza gerek yoktur.

Gebeliğin 2. Haftasında Cinsellik

Hamileliğin hiçbir döneminde olmadığı gibi 2. haftasında da, kendinizi iyi hissediyorsanız ve doktorunuz bir sınırlama getirmediyse cinsel hayatınızda bir kısıtlama yapmanıza gerek yoktur.

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