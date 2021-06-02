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2 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

02.06.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran günü İstanbul’da çeşitli ilçelerde planlı bir elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı ilçelerde kesinti gün boyu sürecek. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yaparak, günlerini planlamak istiyor.

2 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Haziran Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da kesinti yaşanacak ilçeleri sizin için haberimizde derledik.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLLER

ARNAVUTKÖY: Hadımköy – Hadımköy Mah sk bölgelerinde 02/06/2021 01:00:00 - 02/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçe Merkez-Balaban mah. Akyıldız, Avcı, Balaban Camii, Balaban Parkı, Boyalık, Buse, Eminbey, Firdevs, Harmanlar, Irmak, Kara Çınar, Kartal, Kufalı, Mehmetçik, Meşe, Pençe, Prof. Metin Tufan Er, Solak Ağa, Yalı, Yoncalık, Çağdaş, Çemenzar, Şen sk / Boyalık mah. Boyalık, Kufalı sk bölgelerinde 02/06/2021 09:00:00 - 02/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul tüm ilçelerdeki elektrik kesintileri için TIKLAYIN!

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