HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 2 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 2 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

02.06.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? sorusu 2 Haziran Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı ile yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye geneli hava durumu bilgisine yer verildi. Peki 2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 2 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

2 Haziran Perşembe gününün hava durumu tahmin raporu ile 2 - 6 Haziran günleri arasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peki 2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 2-6 Haziran Türkiye geneli hava durumu raporu...

2 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla batı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

2 - 6 HAZİRAN İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

30 Mayıs Hava durumu

30 Mayıs Hava durumu

Hava durumu

hava durumu

hava durumu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de bir ilk! Tanju Özcan'ın sözleri sonrası mahkemeden dikkat çeken kararTürkiye'de bir ilk! Tanju Özcan'ın sözleri sonrası mahkemeden dikkat çeken karar
NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Sulu göz birisiymiş"İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Sulu göz birisiymiş"
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt!

Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi, takımlar değişiyor

Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi, takımlar değişiyor

Dünyanın izlediği davada karar açıklandı! Milyonlarca dolar ödeyecek

Dünyanın izlediği davada karar açıklandı! Milyonlarca dolar ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.