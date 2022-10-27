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2 kişinin ölümüne neden olmuştu! 'Öğrenciyim, kaza bir anda oldu'

27.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Temmuz ayında meydana gelen kazada 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan sürücü, ''Öğrenciyim, üzgünüm. Böyle bir kaza olduğu için çok üzgünüm. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kaza gerçekten bir anda gerçekleşti'' dedi.

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! 'Öğrenciyim, kaza bir anda oldu'

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık A.H.T., hayatını kaybeden gençlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan A.H.T., kazada hiçbir suçunun olmadığını iddia ederek, "Yola çıkmadan yolu iyice kontrol ettim ve kimse gelmiyordu. Bundan sonra yola çıktım ve bir çarpma sesi duydum. Aşağı indiğimde motosikletin arabama vurduğunu gördüm. Böyle bir kaza olduğu için çok üzgünüm. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kaza gerçekten bir anda gerçekleşti. Kazadan sonra olay yerinden kaçmadım. Zaten polisler olay yerinde beni almışlardı. Öğrenciyim, üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum" dedi

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata'nın eşi Ceylan Ata ile annesi Sebiha Öztürk de sanığın en üst seviyeden cezalandırılmasını istedi. Hayatını kaybeden diğer genç Kemal Yılmaz'ın babası Bünyamin Yılmaz ile annesi Sevim Yılmaz da sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu ve gereken cezayı almasını talep etti.

Müşteki avukatları ise güvenlik kamerası görüntüsünde olayın nasıl geliştiğinin çok net olarak görüldüğünü belirterek, "Görüntülere göre ve tutulan tutanaklara göre sanık çok net bir şekilde yüzde 100 kusurludur. Buna bakarak sanığın alt cezalardan uzak bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

İddia makamı, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, tutukluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşması erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 10 Temmuz'da Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Kamil Yılmaz yönetimindeki motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan A.H.T. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Yılmaz ile arkasında oturan Halil Ata ağır yaralandı. Yılmaz ve Ata, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü, önce çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

(İHA)

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