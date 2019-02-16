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2. Kop Dağı Kar Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu

Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde "2. Kop Dağı Kar Festivali" gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesince organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde öğrenciler karla kaplı tepelerden şambrel ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Yöresel sanatçıların da sahne aldığı festivalde, öğrenciler şarkılar ve kemençe eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gençliğin potansiyelindeki enerjinin festival ruhuna yansıdığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Coşkun, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş haftasına denk getirdikleri festivalin tarih bilinci açısından ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek, destan yazmış bir ecdadın torunlarının bugün aynı zamanda ebedi zaferi kutladığını anlattı.

Festivale Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ile öğrenciler katıldı.

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"2. Kop Dağı Kar Festivali" Bayburt Bayburt Üniversitesi Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi

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