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"2. Latin Amerika Karayip Filmleri Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 21:42 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen etkinlik kapsamında Venezuela yapımı "Jerico" ve Kosta Rika yapımı "El Sonido de Las Cosas" filmleri seyirciyle buluştu

Türkiye'deki Latin Amerika ve Karayip ülkeleri büyükelçiliklerinin Ankara'da düzenlediği "2. Latin Amerika ve Karayip Filmleri Festivali" kapsamında Venezuela yapımı “Jerico” ve Kosta Rika yapımı "El Sonido de Las Cosas" filmlerinin gösterimi yapıldı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılan film gösterimlerine, Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Panama’nın Ankara Büyükelçisi Jorge Hernan Miranda Corona, Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, diplomatik misyon temsilcileri, davetli ve sinemaseverler katıldı.

Festivalin son gününde gösterimi yapılan “Jerico” ve "El Sonido de Las Cosas" filmleriyle etkinlikler sona erdi.

Başkentte 4 Kasım'da Brezilya'dan "Çöplük" adlı filmle açılışı yapılan festival kapsamında 9 ülkeden 9 film başkentli seyircilerle buluştu.

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2. Latin Amerika ve Karayip Filmleri Festivali Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas

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