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2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

02.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 2 Mayıs Pazartesi akşamında sorgulanmaya başlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç kez çekiliyor. Peki 2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Peki 2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş 21.30'da başlıyor. İşte detaylar...

2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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