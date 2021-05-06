2 Mayıs: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 980 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 340 hasta daha hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bine yaklaştı.
Test sayılarının da düştüğü görülüyor.
Son 9 günde test sayıları şöyle:
Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.
400 sınırına dayanan can kayıpları da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.
Türkiye'de 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçildi.
Tam kapanma dönemi 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" demişti.
Ancak bazı uzmanlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede çok sayıda iş kolunun kapsam dışı bırakıldığını ve bunun gerçek anlamda tam kapanma manasına gelmediğini söylüyor.
Erdoğan'ın açıklamalarına göre, getirilen yeni düzenlemeler şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını ve şehirlerarası seyahatlerde toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağını belirtti.
Erdoğan, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Erdoğan, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" dedi.
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