2 Mayıs: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 980 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 340 hasta daha hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bine yaklaştı.

Test sayılarının da düştüğü görülüyor.

Son 9 günde test sayıları şöyle:

22 Nisan: 312 bin 109

23 Nisan: 302 bin 009

24 Nisan: 281 bin 183

25 Nisan: 260 bin 280

26 Nisan: 268 bin 893

27 Nisan: 282 bin 192

28 Nisan: 283 bin 261

29 Nisan: 278 bin 108

30 Nisan: 265 bin 287

1 Mayıs 245 bin 194

2 Mayıs 240 bin 145

Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.

400 sınırına dayanan can kayıpları da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

Türkiye'de tam kapanma dönemi

Türkiye'de 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçildi.

Tam kapanma dönemi 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" demişti.