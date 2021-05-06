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2 Mayıs: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

06.05.2021 05:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 980 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 340 hasta daha hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bine yaklaştı.

2 Mayıs: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 980 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 340 hasta daha hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bine yaklaştı.

Test sayılarının da düştüğü görülüyor.

Son 9 günde test sayıları şöyle:

  • 22 Nisan: 312 bin 109
  • 23 Nisan: 302 bin 009
  • 24 Nisan: 281 bin 183
  • 25 Nisan: 260 bin 280
  • 26 Nisan: 268 bin 893
  • 27 Nisan: 282 bin 192
  • 28 Nisan: 283 bin 261
  • 29 Nisan: 278 bin 108
  • 30 Nisan: 265 bin 287
  • 1 Mayıs 245 bin 194
  • 2 Mayıs 240 bin 145

Türkiye'de son 1 ay içerisinde Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 Mart - 30 Nisan arasında Covid kaynaklı günlük ölüm sayıları 155'ten 394'e yükseldi. .Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.

Türkiye'de günlük vaka sayısı. 25 Kasım 2020-17 Nisan 2021 arası. .400 sınırına dayanan can kayıpları da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

Türkiye'de tam kapanma dönemi

Türkiye'de 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçildi.

Tam kapanma dönemi 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" demişti.

Ancak bazı uzmanlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede çok sayıda iş kolunun kapsam dışı bırakıldığını ve bunun gerçek anlamda tam kapanma manasına gelmediğini söylüyor.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, getirilen yeni düzenlemeler şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı genelgesinde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
  • Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
  • Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
  • Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
  • Tüm sınavlar ertelenecek.
  • Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını ve şehirlerarası seyahatlerde toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağını belirtti.

Erdoğan, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Koronavirüs

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