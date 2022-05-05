HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü araçtan fırladı! 2'si ağır 3 yaralı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü araçtan fırladı! 2'si ağır 3 yaralı

05.05.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlardan birinin sürücüsü camdan fırlarken, 2 si ağır 3 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü araçtan fırladı! 2'si ağır 3 yaralı

Kaza, Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ’dan Muratlı istikametine ilerleyen E.Ü. yönetimindeki 34 BHM 135 plakalı otomobil ile kimlik bilgisine ulaşılamayan sürücünün idaresinde bulunan ve Muratlı’dan Tekirdağ yönüne giden 59 KH 274 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ARACIN CAMINDAN FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle 59 KH 274 plakalı otomobildeki Y.A. aracın arka camından fırlarken, sürücü ve araçtaki diğer ismi belirlenemeyen bir yolcu ise otomobil içerisinde sıkıştı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu sürücü ve yanındaki yolcu olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İkisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı Y.A. ise, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

34 BHM 135 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ü. ise şans eseri yaralanmadı. Olay mahalline intikal eden Bölge Trafik Polisi ekipleri, feci kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2022 PerşembeDeprem mi oldu? 5 Mayıs 2022 Perşembe
İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna yanıtİmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna yanıt
"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Başkanın "Bayan şarkıcı yakışmadı" sözlerine Ece Seçkin'den sert yanıt

Başkanın "Bayan şarkıcı yakışmadı" sözlerine Ece Seçkin'den sert yanıt

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Rusya duyurdu! 'Sabah saat 08.00 itibarıyla..'

Rusya duyurdu! 'Sabah saat 08.00 itibarıyla..'

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

İlginizi Çekebilir

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.