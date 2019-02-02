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2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 17, 21, 27 ve 41 olarak belirlendi.

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 934 bin 728 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 794'er lira 35'er kuruş; 4 bilen 8 bin 823 kişi 57 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 427 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye kazanan kuponun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 6 milyon 536 bin 321 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 669 bin 119 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 932 bin 472 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak. (AA)


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2 şubat 2019 sayısal loto

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