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2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?

02.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce şans oyunu severin gözleri Süper Loto çekilişinin üzerinde. Bu çekiliş her hafta üç defa tamamlanıyor. Peki 2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte merak edilenler...

2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?

2 Temmuz akşam saatleri itibarıyla Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Peki 2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte merak edilenler...

2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Sonuçlar yaklaşık yarım saat içerisinde netleşiyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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