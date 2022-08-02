2 Temmuz akşam saatleri itibarıyla Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Peki 2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Sonuçlar yaklaşık yarım saat içerisinde netleşiyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

