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2 TIR'ın zulasından 600 bin uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki ayrı TIR'ın alt kısmındaki gizli bölmelerine saklanmış 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki ayrı TIR'ın alt kısmındaki gizli bölmelerine saklanmış 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, en az 1 milyon kişinin hap kullanmasına engel olduklarını söyledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti. Plakası belirlenen iki TIR, polis ekipleri tarafından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra takibe alındı. TIR'lar Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi otoban çıkışında durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda alt kısmına yapılan gizli bölmelere saklanmış kutular içerisinde 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Tekirdağ'da yeni yılın ilk büyük yakalaması olan uyuşturucu hapların 'duble' boy denilen büyük ölçülerde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Y.D., Y.G. ve F.Ü. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'1 MİLYON KİŞİNİN HAP KULLANMASINA ENGEL OLDUK'

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ele geçirilen uyuşturucu hapların vatandaşlara satılmasına izin vermediklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızın istihbaratı doğrultusunda uzun süredir takip ettikleri bir çalışma sonucu Tekirdağ sınırları içerisinde yurt dışından gelen TIR'lar durduruldu. Araçların zula tabir edilen gizli bölmelerinden çıkarılan 134 kilo kimyasal uyuşturucu dediğimiz ecstasy hap olarak tabir ettiğimiz 600 bin hap ele geçirildi. Bu, yeni yılda yakaladığımız en yüklü miktar. 600 bin kimyasal hapı vatandaşın kullanımına sunacaklardı. Bunu yakalamakla en az iki katı miktarda vatandaşımızı bundan kurtarmış olduk. Tekirdağ'ın nüfusu bir milyon, ilimizin nüfusu kadar vatandaşımızın uyuşturucu kullanmasına engel olduk. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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