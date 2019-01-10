2 TIR'ın zulasından 600 bin uyuşturucu hap çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki ayrı TIR'ın alt kısmındaki gizli bölmelerine saklanmış 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, en az 1 milyon kişinin hap kullanmasına engel olduklarını söyledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti. Plakası belirlenen iki TIR, polis ekipleri tarafından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra takibe alındı. TIR'lar Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi otoban çıkışında durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda alt kısmına yapılan gizli bölmelere saklanmış kutular içerisinde 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Tekirdağ'da yeni yılın ilk büyük yakalaması olan uyuşturucu hapların 'duble' boy denilen büyük ölçülerde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Y.D., Y.G. ve F.Ü. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.