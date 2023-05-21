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  4. 2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

21.05.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK sandık görevlisi ücreti 2023, Cumhurbaşkanlığı seçimlerimim 2. tura kalması sebebiyle merak konusu oldu. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler konuya ilişkin araştıra yapıyor. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi olmak için nasıl ve nereye başvuru yapılır?

2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

Sandık görevlisi ücretleri cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 2. tur nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Öte yandan birçok kişi " YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman yatacak, seçimden sonra mı?" sorularını arama motorlarında araştırıyor. İşte Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili detaylar....

2023 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı.

2. TUR SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

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İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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