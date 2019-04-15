2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, Osmanlı donanması komutanı Muhyiddin Piri Bey’in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" ile başladı.

DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz gerçekleştirilen festivalin açılış etkinliği GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Ana Salonu'nda yapıldı.

Açılışta, Samsun Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı donanması komutanı, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis"i sahneledi.

İki perden oluşan ve 15. yüzyılda yaşamış, dünyayı ilk kez haritalandıran Osmanlı'nın büyük değerini anlatan eserin müziklerini Can Atilla, koreografi ve librettosunu Devlet Opera ve Balesi'nin ödüllü koreografları Göksel Armağan Davran ve Volkan Ersoy üstlendi.

Arnavutluk'tan solistlerin konuk olduğu galada, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na, Eva Golemi (soprano), Ramona Tullumani (soprano) ve Denis Skura (tenor) eşlik etti.