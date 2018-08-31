İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında birçok kenti ziyaret eden dondurma tırının İstanbul'daki duraklarından biri de Eminönü oldu.
Tarihi yarımadadaki Eminönü Meydanı'na getirilen tırı ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de vatandaşlara dondurma ikram etti.
Etkinlikte 1 ton dondurma dağıtılırken ustaların yaptığı şovlar, beğeni topladı.
Festival kapsamında 2 Ağustos'tan itibaren tır ile şehir şehir gezen Kahramanmaraşlı dondurma ustaları, şu ana kadar 30 merkezde, 30 ton dondurmayı ücretsiz dağıttı. İstanbul'a da gelen dondurma tırı, çeşitli semtleri ziyaret edecek.
Festival ile Kahramanmaraş'ın marka değeri en yüksek ürünlerinden dondurmanın, dünya çapında rekabet gücünün ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.
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