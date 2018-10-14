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2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

Festival, sanatçı Metin Şentürk'ün konseri ve çeşitli etkinliklerle tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali, görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün konseriyle sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festivalin son gününde merkez Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kapanış etkiliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, Mersin'e hizmet için gelirken ayrılıkların üstesinden gelen bir kent hayal ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Kocamaz, "Yaptığımız tüm çalışmaların ötesinde bir çalışma yapmak istedik ve geçen yıl bu festivalin meşalesini yaktık. Çok güzel, özel ve yüreklere dokunan bir festival geçirdik. Heyecan, azim ve umutla başladığımız festivalimiz boyunca çok güzel günler, saatler, dakikalar yaşadık." dedi.

Konuşmanın ardından ilk olarak sanatçı Metin Şentürk sahne aldı. Çeşitli şarkıları seslendiren Şentürk, katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Şentürk'e vatandaşlar da eşlik etti.

Konserin sonunda Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Şentürk'e günün anısına plaket takdim etti.

Daha sonra etkinlikte Rüya ve Maskeler Grubu'nun gösterisi gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, ödül töreni ve çeşitlik etkinliklerin ardından sona erdi.

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Mersin Metin Şentürk Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali

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