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Agrotech, Holding yapılanmasına gidiyor

15.05.2024 17:40
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İleri teknolojiyle yükselen ve yeni nesil tarıma dayalı bir geleceği bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıkan Agrotech Grup, tarım ve teknoloji sektöründe yeni yatırımlar ve satın alımlarla yoluna devam ediyor.

Agrotech, Holding yapılanmasına gidiyor

Agrotech Grup; Antalya, Samsun, Uşak ve Burhaniye’de bulunan kendi arazilerinde yaptığı “İyi ve Akıllı Tarım Uygulamaları”nın yanı sıra, 43,5 milyon metrekarelik alanda sözleşmeli tarım da yaparak domatesten fındığa, muzdan bademe kadar çeşitli ürün gruplarında üretim gerçekleştiriyor.

Son dönemde yaptığı satın alımlar ve yurt dışındaki yeni şirket kuruluşları ile de dikkat çeken Agrotech Grup, 2022 yılında ‘TED Investment A.Ş.’ bünyesine ‘Tartech’i kattı, 2023 yılı sonunda ‘Ayazağa Depoculuk’ ve ‘Profert Gübre’yi satın aldı ve ‘Hünnap’ markası ile 1 milyar TL’lik iş birliği anlaşması imzaladı. Bünyesindeki salça fabrikasında günlük 1.000 ton domates işleme kapasitesine sahip olan şirket, 160 ton salça, 140 ton ketçap ve 30 ton mayonez üretiyor.

Ayrıca ‘ROT Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ ve ‘Agrotech Global’in kuruluş aşamalarına başladı. ABD'de faaliyet gösterecek ‘Agrotech USA LLC’nin kurulumu da yine bu yıl içerisinde gerçekleşti.

Geleneksel Bir Tarım Şirketinin Ötesinde

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Agrotech Grup, tarım teknolojileriyle birlikte yazılım, yapay zeka ve sistem entegratörlüğü alanlarında faaliyet gösteren ve 2022 yılında bünyesine kattığı Grid Teknoloji kapsamında tamamen yerli kaynaklarla geliştirmiş olduğu ve e-ticaret ve dijital dönüşüm süreçlerini yapay zeka ile yöneten ürünü By-Chat ile dünya çapında hizmet sunuyor ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri’nin yüzde 75 hissesini satın alan Agrotech Grup; mikro mobilite araçlar, zirai insansız kara araçları, benzeri insansız araçların imalatı, yerli ve milli elektrikli araç motorları ve yerli batarya çözümleri ile de Türkiye pazarlarına açılmayı planlıyor.

“Tarım sektörüyle birlikte bağımsızlığımızın önemli bir unsuru olan teknoloji sektöründe de çalışmalarımıza sürdürüyor, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin ‘tarım’ ve ‘teknoloji’ alanındaki öncü şirketlerinden biri olma yolunda azim ve kararlılıkla ilerliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin Türkiye’miz ve Dünya’mızın geleceği ve güvenliği için önemli olduğunun farkındayız.” şeklinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin; Agrotech’in artık sadece bir tarım şirketi olmadığını, teknoloji alanında da çok farklı yatırımlar yapan öncü bir kuruluş haline geldiğini, tarım sektöründeki yatırım stratejilerini “360 Derece Tarım” yaklaşımıyla gerçekleştirirken, teknoloji sektöründe “Uçtan Uca Teknoloji” mottosuyla hareket ettiklerini; yatırım hamlelerini önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisi için katma değer üretme noktasında gerekli atılımları yapmaya devam edeceklerini ve Agrotech in gelmiş olduğu nokta itibariyle artık bir Holding yapılanmasına geçmesi gerektiğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Yatırımlar Devam Ediyor

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Önümüzdeki dönemde emlak varlıklarının dijitalleştirilmesi ve tokenizasyonu alanındaki stratejik yatırımlarına devam edip sektördeki konumunu da güçlendirecek olan Agrotech Grup, imzalanan sözleşme ile gerek kendi tarım arazilerini ve emlaklarını, gerekse global olarak çeşitli varlıklarını tokenize etmek isteyen tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere stratejik bir yatırım kararı aldı. Bu doğrultuda, sahip olunan kripto para alım-satım platformunun tokenizasyon odaklı bir chain ve launchpad'i olacak.

Tokenizasyon teknolojisi yatırımı ile arazileri istenilen miktarda hisseye bölerek her türlü yatırımcıya serbest piyasadan alım yapmak suretiyle istediği oranda pay sahibi olma imkanı sağlanacak. Böylece herhangi bir yatırımcı milisaniyeler içerisinde, herhangi bir emlaktan istediği miktarda pay alma hakkına sahip olabilecek; yatırımcılar ellerindeki fonu, küçük parçalar halinde farklı varlıklara yatırarak portföylerini gönüllerince çeşitlendirebilecekler.
Grup, bu proje ile global bir oyuncu olarak 29 trilyon dolar büyüklüğündeki emlak piyasası tokenizasyonundan yatırımcıları için büyük bir pay almayı planlıyor.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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tarım teknoloj
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