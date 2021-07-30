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2 yaşındaki bebeğine işkence yapan babayla ilgili yeni gelişme

30.07.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yapan babası Delil İbrahim ve aynı evde bulunan kadın yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 yaşındaki bebeğine işkence yapan babayla ilgili yeni gelişme

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı. Delil İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı

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Soruşturma kapsamında baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)

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Şişli
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