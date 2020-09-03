2 yeni Apple Watch modeli geliyor

Akıllı saat pazarına sonradan girmiş olmasına karşın kısa sürede lider konuma yükselen Apple, önümüzdeki ay iki yeni saat modeli birden tanıtmayı planlıyor.

Bilindiği üzere Apple geçtiğimiz yıl Watch 5 modelini tanıtmıştı. Watch 5 ile Watch 4 arasında çok büyük bir fark bulunmadığı için Watch 4 satıştan çekilmiş.

Halihazırda Apple’ın sitesine girdiğinizde de Apple Watch 3 ve Watch 5 modellerinin satıldığını görebilirsiniz.

APPLE WATCH 6 VE APPLE WATCH SE ÜRETİLECEK

Sızdırılan son raporlara göre Apple önümüzdeki ay gerçekleşecek olan etkinliğinde 2 farklı saat modeli tanıtmayı planlıyor. Apple’ın tanıtacağı saatlerden birisi Apple Watch 6 olacak. bu akıllı saat sizlerin de tahmin edebileceği üzere Watch 5’in halefi olacak.

Diğer model ise Apple Watch SE olacak. En azından son söylentiler bu yönde. SE modelinde ise daha dinamik bir yonga seti kullanacak olan Apple bazı özelliklerden kısacak. Örneğin SE modelinde ekg çekme gibi bir özellik yer almayacak.

Apple’ın bu modeli Watch 3’ün yerine satışa sunacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Şimdilik Apple Watch modellerine ilişkin bilgiler bu yönde. Büyük bir ihtimalle Apple artık uygun fiyatlı modelleriyle müşteri kitlesini genişletmek isteyecektir. Keza 5.4 inçlik iPhone 12 modelinin satışa sunulmasının temel amacı da bu olabilir.

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