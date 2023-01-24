20/1-d-8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik Kanunu içerisinde yer alan kurallar detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca bu kuralların gerekli yaptırımları ve kime uygulanacağı da açık bir şekilde yer almaktadır. Trafik kuralları uyulmadığı ve ihlal edildiği takdirde sorumlu olan kişilere belirli bir miktarda para cezası verilmektedir. Maddi cezanın yanı sıra ceza puanı, hapis cezası, trafikten men ya da ehliyete el konması gibi bazı yaptırımlar bulunabilir.

Karayolları Trafik Kanunu 20.maddesinde yer alan 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabanın devir, satış ve tescil işlemleriyle alakalıdır. Bu bağlamda 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu icra, vergi dairesi ve millî emlak müdürlükleriyle diğer yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından satışı gerçekleştirilen araçları satın alan kişilerin gerekli belge ve bilgileri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan 1 at içerisinde adlarına düzenlenen tescil belgelerini almamasıdır. 1 ay içerisinde tescil belgesi alınmayan araçlar tespit edildiğinde, tescil belgesi alınana kadar araç trafikten men edilir.

20/1-d-8 trafik cezası kimlere uygulanır?

20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusuna göre alınan araçların tescil belgelerinin yönetmelikte belirtilen süre içerisinde çıkartmamak yasaktır. Daha açık bir ifade ile araçların 1 ay içerisinde ruhsatlarının alınmaması durumunda 20/1-d-8 trafik kuralı ihlal edilmiş olmaktadır. Karayolları Trafik Kanuna göre araç alıcısına cezai işlem uygulanır.

20/1-d-8 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik Kanunu içerisinde yer alan kuralların uyulmaması hâlinde sorumlu kişilere belirli bir miktarda para cezası verilmektedir. Kanunda yer alan her kural için belirlenmiş olan bir ceza tutarı vardır.20/1-d-8 trafik cezası tutarı 951 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ceza tutarı ödenirse %25 indirim uygulanmaktadır. 20/1-d-8 trafik cezası tutarı %25 indirimli hâliyle 713,25 TL olarak ödenebilir.