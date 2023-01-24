HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 20/1-d-8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20/1-d-8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 03:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Kanunda yer alan birçok trafik kuralı vardır. Trafik kuralları hem sürücüleri hem de yayaları ve çevreyi oluşabilecek tehlikelerden korur. Bunun yanı sıra trafikte bulunan tüm araçların kayıt ve tescil işlemleri için de bazı kurallar vardır. Başta sürücüler olmak üzere Trafik Kanununda yer alan kurallara uyulması oldukça önemlidir. Trafik Kurallarına uymayan kişilere ise belirlenmiş olan trafik cezaları verilir. Peki, 21/1-d-8 trafik cezasının tutarı ne kadar?

20/1-d-8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik Kanunu içerisinde yer alan kurallar detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca bu kuralların gerekli yaptırımları ve kime uygulanacağı da açık bir şekilde yer almaktadır. Trafik kuralları uyulmadığı ve ihlal edildiği takdirde sorumlu olan kişilere belirli bir miktarda para cezası verilmektedir. Maddi cezanın yanı sıra ceza puanı, hapis cezası, trafikten men ya da ehliyete el konması gibi bazı yaptırımlar bulunabilir.

20/1-d-8 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu 20.maddesinde yer alan 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabanın devir, satış ve tescil işlemleriyle alakalıdır. Bu bağlamda 20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu icra, vergi dairesi ve millî emlak müdürlükleriyle diğer yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından satışı gerçekleştirilen araçları satın alan kişilerin gerekli belge ve bilgileri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan 1 at içerisinde adlarına düzenlenen tescil belgelerini almamasıdır. 1 ay içerisinde tescil belgesi alınmayan araçlar tespit edildiğinde, tescil belgesi alınana kadar araç trafikten men edilir.

İlginizi Çekebilir

20/1-a/1 trafik cezası nedir?

20/1-a/1 trafik cezası nedir?

 20/1-d trafik cezası nedir?

20/1-d trafik cezası nedir?

 18 trafik cezası nedir?

18 trafik cezası nedir?

 17 trafik cezası nedir?

17 trafik cezası nedir?

20/1-d-8 trafik cezası kimlere uygulanır?

20/1-d-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusuna göre alınan araçların tescil belgelerinin yönetmelikte belirtilen süre içerisinde çıkartmamak yasaktır. Daha açık bir ifade ile araçların 1 ay içerisinde ruhsatlarının alınmaması durumunda 20/1-d-8 trafik kuralı ihlal edilmiş olmaktadır. Karayolları Trafik Kanuna göre araç alıcısına cezai işlem uygulanır.

20/1-d-8 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik Kanunu içerisinde yer alan kuralların uyulmaması hâlinde sorumlu kişilere belirli bir miktarda para cezası verilmektedir. Kanunda yer alan her kural için belirlenmiş olan bir ceza tutarı vardır.20/1-d-8 trafik cezası tutarı 951 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ceza tutarı ödenirse %25 indirim uygulanmaktadır. 20/1-d-8 trafik cezası tutarı %25 indirimli hâliyle 713,25 TL olarak ödenebilir.

İlginizi Çekebilir

16 trafik cezası nedir?

16 trafik cezası nedir?

 14/1-b trafik cezası nedir?

14/1-b trafik cezası nedir?

14/1-a trafik cezası nedir?

14/1-a trafik cezası nedir?

 13 trafik cezası nedir?

13 trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladıTürkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"

Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"

Özel harekat polisi eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detay

Özel harekat polisi eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.