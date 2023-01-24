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13 trafik cezası nedir, ceza puanı var mı? 13 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır, cezası tutarı ne kadar?

20.01.2023 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte sürücülerin ve yayaların uyması gereken bazı kurallar vardır. Trafik kurallarının uyulmaması halinde trafikte oluşabilecek birçok olumsuz durum yaşanabilir. Bu sebeple belirli trafik kuralları mevcuttur. Bu kurallara uyulmaması hâlinde bazı cezai işlemler yapılmaktadır. Tespit edilen hatalar dâhilinde kuralı ihlal eden kişilere gereken cezalar verilir. Trafik kuralları sadece sürücüler ve yayalar için değil aynı zamanda yol çalışması yapan kişiler için de geçerlidir.

13 trafik cezası nedir, ceza puanı var mı? 13 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır, cezası tutarı ne kadar?

Trafik Kanunu'na göre belirlenmiş olan trafik cezaları bazı kodlarla sınıflandırılmıştır. Her kodun yani kodla belirtilmiş olan her cezanın belirli cezai yaptırımları vardır. Bu kodlar sayesinde kişiler hangi konudan trafik ihlaline sebep oldukları da tespit edebilirler. Karayolları Trafik Kanuna göre belirlenen bu kodlar yasaya uyulmadığında, kurala riayet etmeyen kişi ve kişilere uygulanır. Trafik cezaları, Trafik Kanunun belirlediği bir tutar dâhilinde bu cezaların ödenmesi gerekir.

13 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanuna göre belirlenmiş olan kurallar bulunmaktadır. Bu trafik kurallarına uyulmaması halinde cezai işlemler uygulanmaktadır. Kanun'a göre bu kurallar belirli maddeler hâlinde listelenmiştir. Bunlardan biri de 13 trafik cezasıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 13 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar kara yolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. Yani 13 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yol yapımı ve bakımıyla görevli kuruluştan izin almadan, trafiğin akımını ve güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara zarar verecek ya da yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde yol yapısında çalışma yapmaktır.

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13 trafik cezası kimlere uygulanır?

13 trafik cezası maddesinin ihlali konusu, kara yolunun yapımı ve bakımından görevli olan kuruluşlardan gerekli izni almadan ve trafiği tehlikeye atacak, trafikte bulunan araçlara zarar verebilecek ve yaya yolunu kapatacak şekilde kara yolunda çalışma yapmaktır. Karayolları Trafik Kanuna göre bu gibi durumlarda uymayanlara 13 trafik cezası uygulanır. Aynı zamanda tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere aittir. Trafik kolluğunca ya da gerektiğinde genel kollukla iş birliği yapılarak yolun yapımı, bakımı, işletilmesinden sorumlu kuruluşlar tarafından ortadan kaldırılır ve masraflar da sorumlulara ödettirilir.

13 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik suçlarının sonucunda belli başlı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar sonucunda belirli bir tutarda ödeme yapılması gerekmektedir. 13 trafik cezası tutarı 1.979 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi hâlinde %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. %25 indirimli 13 trafik cezası tutarı 1.484,25 TL olacaktır. 13 trafik cezası için ceza puanı uygulaması 2023 yılı için yoktur.

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