14/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 14/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar trafik işleyişinin daha güvenli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yayaların trafikte daha güvenli hareket etmesini sağlamak ve çevreyi daha güvenli bir hâle getiren trafik kurallarının uyulmaması hâlinde ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Trafik kuralları bu gibi olumsuz sonuçların önlenmesinde oldukça önemlidir. Trafikte uyulması gereken her bir kural ve durum çeşitli trafik işaretleri ve ışıklarla belirtilir.

14/1-b trafik cezası nedir?

14/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu yolun yapısı ve trafik işaretlerinin korunmasıyla alakalıdır. 14. maddenin altında bulunan 14/1-b trafik cezası maddesi Karayolları Trafik Kanuna göre belirlenmiştir. 14/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu yolun yapısını ve güvenlik tesisleriyle trafik işaretlerine zarar vermek, bunların yerini değiştirmek ya da ortadan kaldırmaktır. Bu gibi durumların yaşanması ve tespit edilmesi hâlinde engeller ve tehlikeli durum, trafik kolluğu ya da genel kolluyla iş birliği içerisinde olmak suretiyle yolun yapımı, bakımı, işletilmesinden sorumlu olan kuruluşlar tarafından ortadan kaldırılır. Bozukluk ve eksiklikler giderilir ve bundan ortaya çıkan masraflar ve zarar karşılıkları sorumlulara ödetilir.

14/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

14/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, kara yolu üzerinde bulunan veya kara yoluna ait olan trafik işaretlerinin yerinin değiştirilmesi kaldırılması ve trafik işaretlerinin üzerine yazı yazılması, çizilmesi hâlinde ihlal söz konusudur. Bu gibi durumlarda ilgili kişiler tarafından tespit edilip uymayanlara zarar ödetilir. 14/1-b trafik cezası bu kurala uymayanlara yazılır. Sürücü tespit edilirse ehliyetine 10 ceza puanı yansıtılır.

14/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirlenmiş olan kuralların ihlali halinde belirli bir miktarda cezanın ödenmesi gerekir. Her kuralın farklı bir ceza miktarı vardır. 14/1-b trafik cezası tutarı ise 1.979 TL olarak belirlenmiştir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren cezanın ödenmesi halinde %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. %25 indirimli 14/1-b trafik cezası tutarı 1.484,25 TL'dir.