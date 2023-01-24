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17 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 17 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 04:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiğin akışını ve güvenliğini korumak için Karayolları Trafik Kanunu'nca hazırlanmış kurallar bulunur. Bu kuralların şehir içinde ve dışında bulunan yollarda trafiği düzenlemek, çevreyi korumak gibi amaçları bulunur. Trafik kuralları sadece sürücüler için geçerli olmamakla birlikte yayalar, motorsuz araçlar, işletmeler gibi geniş bir kitleyi kapsar. 17. madde altında verilen kural da işletmelere, yapı ve tesis sahiplerini ilgilendirir. Peki, 17 trafik cezası maddesi nedir, tutarı ne kadar?

17 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 17 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kişiler hemen hemen her gün trafikte oldukça uzun zaman geçirir. Gerek araçlar, sürücüler, yayalar ve işletmeler olmak üzere tüm kamunun kullanımında olan kara yollarında uyulması gereken kurallar bulunur. Karayolları Trafik Kanunu'na göre kurallar maddeli bir şekilde listelenmiştir. Bunlardan biri de 17 kodlu trafik cezasıdır. Trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu sebeple kişilerin bu kurallara uyması gerekmektedir.

17 trafik cezası nedir?

17 trafik cezası sürücülerdense işletme, yapı ve tesis sahiplerini ilgilendiren bir kuraldır. 17 trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak belediye sınırları dışında kalan kara yollarında yapılan tesis ve yapılarla ilgilidir. 17 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince belediye sınırları dışındaki yolun kenarında her iki taraftan da sınır çizgisine 50 metre mesafe içerisinde, yolun bakımı ve yapımıyla sorumlu olan kuruluştan izin almadan yapı ve tesis yapmaktır. 17 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ihlal edildiği takdirde yetkililerce durdurulur ve Yönetmelikteki şartlar yerine getirilene kadar işletme izni verilmez. Ayrıca bağlantı yolu her türlü gider ve sorumlulara ait olmak kaydıyla yolun yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.

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17 trafik cezası kimlere uygulanır?

17 trafik cezası maddesi ihlalin konusunca belediye sınırlarının dışında yer alan kara yolu kenarında izinsiz bir şekilde yapı inşa etmek ve tesis kurmak yasaktır. Gerekli izin ise kara yolunun yapım ve bakımından sorumlu kişilerden alınması gerekir. Aksi takdirde yapılan ise kuralın ihlal edildiği anlamına gelmekte ve uymayan kişilere ceza verilmektedir. 17 trafik cezası bu kurala riayet etmeyen yani uymayan kişilere uygulanır.

17 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uymayanlar için gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Kişiler kurallara uyulmaması hâlinde belli bir miktar ceza ödemektedir. Her trafik kuralın farklı bir idari para cezası bulunmaktadır. 17 trafik cezasının da belirlenmiş olan bir ceza miktarı vardır. 17 trafik cezası tutarı 20.596 TL olarak belirlenmiştir. Ancak tebliğ tarihi itibariyle cezanın 15 günde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirim sağlanmaktadır. Bu şekilde 17 trafik cezası tutarı 15.447 TL olur.

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