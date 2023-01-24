18 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 18 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik kuralları belirli başlıklar ve kodlar altında listelenmiştir. Trafik Kanunu'na göre kuralların ne olduğu ve hangi durumlarda ceza işleminin uygulandığı belirtilmektedir. Trafik kuralları sadece akış hâlindeki trafik ve bu trafikte bulunan sürücüler/araçlar için geçerli değildir. Trafik kurallarına tüm vatandaşlar uymalıdır. Yapı ve tesis sahiplerinin de uyması gereken bazı trafik kuralları bulunur.

18 trafik cezası nedir?

18 trafik cezası maddesi Karayolları Trafik Kanuna göre belirlenmiştir. 18 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, 17. maddede de olduğu gibi yapı ve tesis yapmakla ilgilidir. Buna göre 18 trafik cezası maddesi ihlalin konusu belediye sınırları içerisindeki kara yolu kenarında, ilgili olan belediyeden izin almadan tesis ya da yapı yapmaktır. Belediyeden izin alınmadan belediye sınırları içerisinde yapılan tesis ve yapılar tespit edildiğinde yetkililerce durdurulur ve Yönetmelikte belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde işletme izni verilmez. Her türlü gider sorumlu kişilere ait olmak üzere yolun yapımı, bakımı ve işletmesiyle sorumlu olan kuruluşlarca ortadan kaldırılır.

18 trafik cezası kimlere uygulanır?

18 trafik cezası maddesi ihlalin konusuna göre kişilerin gerekli izni almadan belediye sınırları içerisinde kara yolu kenarında yapı inşa etmesi veya tesis kurması yasaktır. Bu kuralın ihlalinde yani 18. maddede yer alan kurala uymayan kişilere 18 kodlu trafik cezası uygulanır.

18 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde 18 trafik ceza maddesi detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre kurala uyulmaması hâlinde belirlenmiş olan cezai işlem uygulanmaktadır. 18 trafik cezası tutarı için belirlenen idari para cezası 20.596 TL’dir. Fakat tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalar için %25 oranında bir indirim yapılmaktadır.18 trafik cezası tutarı %25 indirimli olarak 15.447 TL ödenebilir.