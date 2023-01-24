20/1-a/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 20/1-a/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen trafik kurallar sadece trafiği düzenlemek ve kontrol altına almak değil trafiğe çıkan ve trafikten çıkarılmış araçların da kontrolünün yapılmasını sağlayan kurallardan oluşur. Trafik kuralları tüm vatandaşların uyması gereken birtakım kurallardan oluşur. Bu kurallar can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından da önemlidir.

20/1-a/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabaların satış, devir ve hurdaya çıkma durumlarında yapılması gerekilen tescil işlemleriyle ilgilidir. Bu bağlamda 20/1-a/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu tescili zorunlu olan ve ilk tescili yapılacak aracın satın alma ya da gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili için başvurulmamasıdır. Bunun yanı sıra aracın hurdaya çıkarılması durumunda çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescilinin silinmesi için yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurulmamasıdır.

20/1-a/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

20/1-a/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde aracın satışında, gümrük çekiminde ve hurdaya çıkarılmasında gerekli tescil işlemleri için başvuru yapılmaması bulunur. Araçla ilgili herhangi bir durumda tescil işlemlerinin yapılması gerekir. Tescil işlemi yapmayan araç sahiplerine 20/1-a/1 trafik cezası uygulanır. Ayrıca tescil yapılana kadar araç trafikten men edilir. Trafik içerisinde aracın tescilinin yapılmadığı görülürse de yine bu cezai işlem uygulanır ve araç men edilir.

20/1-a/1 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde belirlenmiş olan ceza işlemi uygulanmaktadır. 20/1-a/1 trafik cezasının ihlalinde de belirli bir miktar ceza ödenmesi gerekmektedir. 20/1-a/1 trafik cezası tutarı 951 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cezanın ödenmesi halinde %25 indirim yapılmaktadır. 20/1-a/1 trafik cezası tutarı %25 indirimli hâli 713.25 TL’dir.