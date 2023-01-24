20/1-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 20/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre düzenlemiş olan kurallardan biri de 20/1-d trafik cezasıdır. Kanun'a göre düzenlenmiş olan bu kurallar sürücüler, yayalar, motorsuz araç sürücüleri, noterler ve işletmeler tarafından uyulması zorunlu olan kurallardır. Trafik kuralları sadece akış hâlindeki trafiğin düzenlenmesi değil trafik içerisinde yer alan araçların tescil ve alış-satış işlemleriyle de alakalıdır.

20/1-d trafik cezası nedir?

20/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabaların satış, devir ve tesciliyle alakalı olan kurallardan birisidir. Buna göre 20/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere 3 iş günü içerisinde ilgili tescil kuruluşuna ve vergi dairesine bildirmemektir. Bunun yanı sıra maddenin diğer konusu da yeni malik adına 1 ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek ve 1512 sayılı Kanun'un 112. maddesi gereğince belirlenmiş olan ücret uygulanmaksızın satış ve devir işlemine ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almaktır.

20/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

20/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu araçların satışı, devir ve tescili ile bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumlulukları ile ilgilidir. 20/1-d trafik kuralının ihlalinde noterlere gerekli işlemler yapılmakta ve idari para cezası verilmektedir. Bu sebeple 20/1-d trafik kuralının cezası noterlere uygulanır. Bunun yanı sıra 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22/2 fıkrası gereğince uygulanan idari para cezası ilgili kamu kurum ve kuruluşun en üst amiri tarafından uygulanır.

20/1-d trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde sorumlulara idari para cezası verilmektedir. Her trafik kuralının farklı bir trafik ceza tutarı vardır. 20/1-d trafik cezası tutarı 7.443 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cezanın ödenmesi halinde %25 indirim uygulanmaktadır. %25 oranında indirimli 20/1-d trafik cezası tutarı 5.582,25 TL’dir.



