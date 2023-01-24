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14/1-a trafik cezası nedir? 14/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 03:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş bazı kurallar vardır. Belirlenen kurallara uyulması hâlinde trafiğin işleyişinin daha düzenli olması amaçlanır. Ayrıca yayaların ve çevrenin can ve mal kaybının önlenmesi sağlanmaktadır. Bu kurallara uyulmaması hâlinde sürücülere veya kişilere belli yaptırımlar uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre kurallar maddeli bir şekilde listelenmiştir. Bunlardan biri de 14/1-a trafik cezasının ihlal konusu nedir, ceza tutarı ne kadar?

14/1-a trafik cezası nedir? 14/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu ceza maddelerden biri de 14/1-a trafik cezasıdır. Trafik kurallarının ihlal edilmesi hâlinde idari para cezası, ceza puanı ya da hapis cezası gibi cezalar uygulanır. Belirlenmiş olan bu kodlar ile birlikte kişiler hangi trafik kurallarını ihlal ettiklerini öğrenebilirler. 14/1-a trafik maddesine göre trafiğin akışını ve güvenliğinin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için uyulması gereken durumlar vardır.

14/1-a trafik cezası nedir?

14/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak trafiğin tehlikeye atılmaması için belirlenmiştir. 14 maddesinin alt başlığı olan 14/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, yaya ve bisiklet yolu da dâhil olmak üzere yolun yapısı üzerinde araç ya da yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak ya da engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek ya da güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak gibi hareketlerde bulunmaktır. Bu maddeye göre trafiği herhangi bir şekilde tehlikeye sokacak şeylerin yol üzerine atılmaması, dökülmemesi, bırakılmaması gerekir.

14/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu durumlarında tehlikeli durum ya da engeller, trafik kolluğu ya da gerekli durumlarda genel kollukla iş birliği yapmak suretiyle yolun her türlü yapımı, bakımı, işletilmesinden sorumlu kuruluşlarca kaldırılır. Bozukluk ve eksilikler derhal giderilerek zarar karşılıkları ve masraflar da sorumlulara ödetilir.

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14/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

14/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kişilerin yol üzerine araç trafiğini tehlikeye atabilecek, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyebilecek ayrıca trafik levhalarının görülmesini etkileyecek bir biçimde yola herhangi bir şey atmak, dökmek veya bırakmak yasaktır. Bu durumun ihlalinde ise kurala uymayanlara 14/1-a trafik cezası işlemi yapılır. Bu kurala uymayan kişi sürücüyse, sürücüye 10 ceza puanı yazılır.

14/1-a trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarına uyulmaması hâlinde idari para cezası uygulanır ve bu işlemler dâhilinde belirli bir miktarda ceza ödenmesi gerekmektedir. Ceza miktarı ve uygulayan kuruluş cezanın maddesine göre değişiklik göstermektedir. 14/1-a trafik cezası tutarı 1.979 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi hâlinde %25 oranında bir indirim sağlanmaktadır. Bu indirim dâhilinde ödenmesi gereken 14/1-a trafik cezası tutarı 1.484,25 TL olur.

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