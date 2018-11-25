HABER

20-20-20 kuralı ile göz sağlığınızı koruyun!

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözleriniz dinlendirip göz kuruluğunun önüne geçebilirsiniz!

20-20-20 kuralı ile göz sağlığınızı koruyun!

‘Teknoloji çağında ekranlardan uzak kalmamız mümkün değil. Ancak gözlerimizi de korumamız şart!’ diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, 20-20-20 kuralını anlattı:

Ekran karşısında uzun süre kalmak gözlerimizi yorar. Bununla beraber miyopi (uzağı net görememe) ve astigmatizma (bulanık görme) gibi göz kusurlarının oluşma riskini artırır.

Ayrıca cep telefonu ve bilgisayar ekranı karşısında uzun süre kalındığında göz kırpma sayımız oldukça azalır. Göz kırpma sayımız azaldıkça gözümüz yeterince nemlenemez. Bununla beraber ekranın yaydığı ısı, ışık ve radyasyon gözyaşımızın daha hızlı buharlaşmasına neden olarak göz kuruluğuna sebep olur, gözlerde kanlanma, yanma ve batma şikayetleri oluşur.”

EKRANLA ARANIZDAKİ MESAFE EN AZ 40 SANTİM OLSUN

Yazın klimalar, kışın ise ısıtma sistemleri, içinde bulunduğumuz ortam havasının nemini azaltarak göz kuruluğumuzun şiddetini artırır. Günün büyük çoğunluğunu kapalı ortamlarda spot ışık altında ekran karşısında geçirenlerin gözlerini koruyabilmeleri için basit ama etkili bir kuralımız var: 20-20-20 kuralı. Nedir bu kural? 20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözlerimizin dinlenmesine imkan tanıyabilir, göz kuruluğunun önüne geçebiliriz.

Ekranların yaymış olduğu zararlı ışınları azaltması nedeni ile bilgisayarımızın ekranına filtreli koruyucu takabilir, özel kaplamalı gözlük camları kullanabiliriz. Ayrıca ekranla gözümüz arasındaki mesafenin en az 40 santimetre olmasına özen göstermeliyiz.

1543054620_mp_bahcelievler_goz_hastaliklari_uzmani_yrd_doc_dr_fatih_atmaca_20_kurali_01

PARTNER4 yıldır kesmediği tırnaklarını görenler şaşıp kalıyor!4 yıldır kesmediği tırnaklarını görenler şaşıp kalıyor!
Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?
Ağız kokusundan nasıl kurtulursunuz? Ağız kokusundan nasıl kurtulursunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz kuruluğu Göz sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?

Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?

Ağız kokusundan nasıl kurtulursunuz?

Ağız kokusundan nasıl kurtulursunuz?

Duygusal şiddet nedir? Psikolojik şiddet nasıl olur?

Duygusal şiddet nedir? Psikolojik şiddet nasıl olur?

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız?

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız?

Çikolata kisti nedir? Kimler çikolata kisti riski altında?

Çikolata kisti nedir? Kimler çikolata kisti riski altında?

Kudret narının faydaları nelerdir? Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Kudret narının faydaları nelerdir? Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.