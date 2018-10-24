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20 gün önce evlenmişlerdi! Eşini böyle uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Askeri kamuflaj desenli kıyafet giyen Muazzez Çoban, 20 günlük şehit eşini fotoğrafına asker selamı vererek uğurladı. Şehit eşinin boynundaki kolyede asker künyesi ve alyans yüzük bulunması ise dikkat çekti.

20 gün önce evlenmişlerdi! Eşini böyle uğurladı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın cenazesi ilk olarak Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki ablası İlknur Çalış'ın evinin önüne getirildi. Burada yakınlarından helallik alınıp, dua edildi. Şehit Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, daha sonra konvoy eşliğinde Akşemseddin Camii’ne götürüldü. Burada şehidin 20 gün önce evlendiği eşi Muazzez Çoban, tabuta sarılıp fotoğrafını öptü. Muazzez Çoban, şehit eşinin fotoğrafına asker selamı vererek uzun uzun baktı. Askeri kamuflaj desenli kıyafet giyen Muazzez Çoban'ın boynundaki kolyede asker künyesi ve alyans yüzük bulunması ise dikkat çekti. Şehit eşi Muazzez Çoban, tabut başında ağlayan yakınlarına, "Ağlamayın. Hainleri sevindirmeyin. Dik durun. Muhammedim ben söz verdim dik duruyorum" dedi.

Acılı anne Aysel Sabuncuoğlu da şehit oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ablası İlknur Çalış ile kızı Hazal Çalış da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Asker beresi takan Hazal Çalış dayısının tabutuna sarılıp öptü. Baba Dursun Çoban da oğlunun tabutu başında dua edip, taziyeleri kabul etti.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın anne ve babasının, 12 yaşındayken ayrıldığı belirtildi. Kasım 2017'de göreve başlayan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın ilk görev yerinin Mardin olduğu ve Jandarma Özel Harekatta görev yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin şehit muhammet çoban

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