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  4. 20 gündür kayıp olan Kur’an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu

20 gündür kayıp olan Kur’an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu

28.11.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Kur’an kursu öğrencisi İshak Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni bulundu.

20 gündür kayıp olan Kur’an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu

Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı.

20 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Bitlis
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