20 Haziran günlük burç yorumları | Şans konusunda duraklama dönemi başlıyor!

20 Haziran günlük burç yorumları yol gösterici olmaya devam ediyor. Yengeç burcu önüne çıkan fırsatları değerlendiremeyebilir, Boğa burcu ise kariyeri ile ilgili sıkıntıları günler geçirebilir. Bugün Ay, 14:58’e kadar Terazi burcunda ilerliyor. Daha sonrasında ise Akrep burcuna geçiş yapıyor. Terazi burcuna geçiş etkisiyle sabah saatlerinde içsel ve ilişkiler anlamında gergin enerjiler hakim.
Jüpiter ise bir süredir Balık burcundaki Retro hareketine başlıyor. Bu Retro hareketi sonucunda bir süredir beklediğimiz fırsatların yavaşladığını, şans fırsatlarının gerilediğini hissedebiliriz.
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatleri boyunca enerjiniz daha yüksek olabilir, sevdiğiniz insanlara sevginizi dile getirebilirsiniz. Patavatsızlık ve öfke kontrolüne dikkat.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün sorun çözme ve şartları iyileştirme odaklı bakabilir; yaşam alanınızı düzenleyebilir, temizleyebilir, yenileyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerde keyifli vakitler.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde yaşadığınız ikili durumları sonlanabilir ve karar verebilir, seçim yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde iş ve sorumluluklar gündem.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün enerji alanınızı korumaya özen gösterin. Sizi aşağı çekecek ortamlardan, düşüncelerden, şarkılardan uzak durun. Spiritüel çalışmalar için güzel bir gün.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün akılcı ve mantıksal davranmak isteyebilir ve duygularınızı kontrol ederek hareket edebilirsiniz. Kardeşlerle, akrabalarla haberleşebilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatlerinde yarım kalan işler tamamlanabilir, karmaşık konulara alternatif çözümler üretilebilir. Akşam saatlerinde akrabalar ve yakın çevre gündemde.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün görüntünüz, tarzınız ve genel sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde eksik beslenme ve aşırıya kaçma gibi durumlara dikkat edin. Her ikisi de zarar verebilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün önemli rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili ve çalışma ortamınızla ilgili farklı şeyler öğrenebilir, detayları fark edebilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün son dakika programları yapabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sosyal medya kullanırken karışıklıklara dikkat edin, şifrelerinizi koruyun, yazdıklarını gözden geçirin.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün bastırdığınız duygu ve düşünceler aniden bir patlama ile ortaya çıkabilir. Tahammül sınırınız düşebilir. Bu gibi durumlara sebebiyet vermemek için daha hızlı konuşun, olayları gözünüzde basitleştirin.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün yarım kalan işler, sorumluluklar ön planda olabilir. Düzen ve temizlikle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde bolluk ve bereket artabilir, hediyeler alınabilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün dış koşullardan, negatif senaryolardan veya insanların enerjilerinden daha hızlı etkilenebilirsiniz. Detoks ve ibadet, spiritüel çalışmalar için süper bir gün. Akşam saatlerinde her duygu daha yoğun yaşanıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum