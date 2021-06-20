20 Haziran günlük burç yorumları | Şans konusunda duraklama dönemi başlıyor!

20 Haziran günlük burç yorumları yol gösterici olmaya devam ediyor. Yengeç burcu önüne çıkan fırsatları değerlendiremeyebilir, Boğa burcu ise kariyeri ile ilgili sıkıntıları günler geçirebilir. Bugün Ay, 14:58’e kadar Terazi burcunda ilerliyor. Daha sonrasında ise Akrep burcuna geçiş yapıyor. Terazi burcuna geçiş etkisiyle sabah saatlerinde içsel ve ilişkiler anlamında gergin enerjiler hakim.

Jüpiter ise bir süredir Balık burcundaki Retro hareketine başlıyor. Bu Retro hareketi sonucunda bir süredir beklediğimiz fırsatların yavaşladığını, şans fırsatlarının gerilediğini hissedebiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gündüz saatleri boyunca enerjiniz daha yüksek olabilir, sevdiğiniz insanlara sevginizi dile getirebilirsiniz. Patavatsızlık ve öfke kontrolüne dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün sorun çözme ve şartları iyileştirme odaklı bakabilir; yaşam alanınızı düzenleyebilir, temizleyebilir, yenileyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerde keyifli vakitler.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerde yaşadığınız ikili durumları sonlanabilir ve karar verebilir, seçim yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde iş ve sorumluluklar gündem.