20 Mart günlük burç yorumları | 20 Mart Cumartesi günü burçlarda neler oluyor?

20 Mart Cumartesi günü İkizler burcunu beklenmedik konularda fırsatlar beklerken, Aslan burcunun flörtlerinde dengeler değişebilir. Akrep burcunun enerjisi düşerken, Balık burcunu birden fazla iş yükü bekliyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarını 20 Mart Cumartesi günü neler bekliyor? İşte yanıtı... KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Güneş sizin burcunuza geçiyor. Gün içinde sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Anlık durumlar bazı duygu ve düşüncelerinizi tamamen değiştirebilir. Planlarınızın değiştiği bir gün. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün borçlar, ödemeler ve plan dışı harcamalar gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde barışma ve iyileşmeler hakim olabilir. Yemeklerde aşırılık ve abartıya kaçmaya karşı dikkat edin. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün estetik değişikliklerle ilgilenebilir, dış görüntünüze önem verebilirsiniz. Umutsuz olduğunuz bir konuda beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde planlarınız değişebilir. YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün fedakarlık ve yardımseverlik içinde olabilir, bazı kişilere karşı daha toleranslı yaklaşabilir, bazı duygularınızı ve özel hayatınızı kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Spiritüel konular ve ibadet rahatlama sağlayabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlık ilişkileri ve flörtlerde dengeler değişebilir. Yüzeysel ilişkiler kurmak isteyebilir, derin ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz. Karamsarlık ve umutsuzluk haline kapılmamalı. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili kararlar alabilir, ilişkilerinizde ileriye yönelik ortak konuşmalar yapabilirsiniz. İş veya özel hayatınızdaki bazı insanlardan belirsiz, değişken tavırlar görebilirsiniz. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün iş hayatının gerektirdiği sorumluluklar, eğitim ve sınavlar gündeminizde olabilir. Aşk ilişkilerinde iyileşmeler ve keyifli paylaşımlar hakim olabilir. Çocuklarınızla daha uyumlu ilişkiler kurabilir. AKREP BURCU YORUMU

Bugün enerjinizin düştüğünü hissedebilir, yaşamınızda motivasyon bulmakla ilgili boşlukta hissedebilirsiniz. Riskli yatırımlardan kazanç ve kayıplar karşınıza gelebilir. Abartılı yatırımlardan ve abartılı harcamalardan kaçınmalı. YAY BURCU YORUMU

Bugün eğitim ve seyahatlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yakın arkadaşlar, aile ve akrabalarla ilişkileriniz ön planda olabilir. Evinizde aile üyeleriniz ve yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz.