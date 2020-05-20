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20 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 lira kazandı. İşte MPİ 20 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 12, 15, 16, 30 ve 33 olarak belirlendi.

20 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 378'şer lira, 4 bilen 4 bin 870 kişi 86 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 90 bin 576 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL KAĞITHANE'YE ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

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