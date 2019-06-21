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20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 22:59 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ne katıldı.

Selçuk, Zeytinburnu Belediyesince mesir macununun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen "20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin akşam etkinliklerine iştirak etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un eşlik ettiği Selçuk, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezdi. Selçuk ve Arısoy daha sonra etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla beraber Koliva konserini dinledi.

Konsere verilen arada Koliva grubu solisti İlhan Gülten'e çiçek veren Selçuk, daveti için Arısoy'a teşekkür etti.

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20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Ömer Arısoy Zehra Zümrüt Selçuk

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