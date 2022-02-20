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20 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2022 Pazar

20.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. İSKİ, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak paylaşıyor. Peki 20 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 20 Şubat 2022 Pazar İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

20 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2022 Pazar

20 Şubat su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden beri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) web sitesinde bakım ve çalışmalar sebebiyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Bu kapsamda 20 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Şubat Pazar günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

20 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR?

20 Şubat 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmaktadır.

İstanbul'da su verilemeyecek ilk ilçe Arnavutköy olacaktır. Etkilenen mahalleler; Hadımköy Mahallesidir. Arıza sebebi, 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızasıdır. Başlama tarihi 20.02.2022 ve saati 10:15 ve bitiş tarihi, çalışmanın tahmini olarak giderilmesi 20.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İkinci ilçemiz Fatih olacaktır. Etkilenen mahalleler, Şehremini Mahallesi ve Mevlanakapı Mahallesidir. Arıza sebebi 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızasıdır. Başlama tarihi 20.02.2022 ve 10:09 ve bitiş tarihi yani çalışmanın tahmini olarak giderilmesi 20.2.2022 tarihinde ve saat 13:00 civarı olarak öngörülmektedir.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisine yer verildi. yoktur. Var olan arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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