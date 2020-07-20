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20 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 20:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs nedenli 17 kişi hayatını kaybetti. Bugün 931 yeni vaka tespit edildi.

20 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

"SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."


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