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20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen festival yarın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlayacak - Yurt içi ve yurt dışından pek çok sanatçı ve sanatseveri bir araya getirecek festival kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen belgesel film ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" yarın başlayacak.

Festival kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve çok sayıda başvuru alan belgesel film ile fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Yurt içi ve yurt dışından pek çok sanatçı ve sanatseveri bir araya getirecek festival, renkli görüntülere sahne olacak.

- "Festival ilçenin tanıtımına katkı sunacak"

Festival Komitesi Başkanı olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Festivalin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Köse,"Bu yıl 20'ncisini düzenleyeceğimiz festival, içerik olarak çok daha kapsamlı olacak. Festival komitesi olarak her kesimden insanımıza hitap eden, bilgilendiren ve eğlendiren bir festival olması için gece gündüz çalıştık. 'Kültürel Miras ve Korumacılık' ana temasının yanı sıra her yıl belirlenen yan temanın da ilçemizin altın çiçeği 'Safran' olsun istedik. Bunun yanı sıra bol bol kültür-sanat ve eğlencenin yaşanacağı festivalimize tüm sanatseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

Festival komitesinin yarın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak festival, 4 gün sürecek.

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Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Karabük Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

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