20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Serbest kategoride birincilik "Mavi Otel / Blue Hotel" ile Hasan Basri Özdemir'e, ikincilik "Pembe Kimlik / Pink ID" ile Tolunay Tekmek'e, üçüncülük ödülü de "Uçan Adam/Man in the Air" eseriyle Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız'a verildi.

Amatör Film kategorisinde de "Yaylacı" isimli eseriyle Fatih Ertekin birinci, "Mahlota" isimli eseriyle Volkan Serdar ikinci, "Baduy" isimli eseriyle Aufa Bılhaq ve Esra Juliana üçüncü oldu.

Jüri Özel Ödülü, "Meerim" eseriyle Aleksandra Rechkalova ve "Ardında Kalanlar" eseriyle Nuray Kayacan'a verildi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü de yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'na verildi.

Proje Destek Ödülü'nü "Safranbolu'da Mekan" isimli eseriyle Yavuz Özer ödül aldı.

Eser sahipleri ve sonuçları daha önce açıklanan fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Köse, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Yarışmayı kısa sürede hazırladıklarına dikkati çeken Köse, belgesel ve fotoğraf yarışmaları sayesinde iyi bir arşiv elde ettiklerini ve bunlara gelecekte de sahip çıkacaklarını söyledi.

Ödül törenine sanatçı Müjdat Gezen ve 2,13 metrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi de katıldı.

