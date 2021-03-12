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20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

12.03.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

Kademeli normalleşme sürecine geçiş ile birlikte orta ve düşük riskli illerde uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Çocuklar ve gençlerin belirli saatlerde dışarı çıkabilme kısıtlamasına esnetme getirildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlara uygulanan sokağa çıkma sınırlaması ise 4 saate çıkarıldı. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, İç İşleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre esnetme uygulanmaya başladı. Normalleşme süreci ile birlikte sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. İşte, çocukların ve gençlerin sokağa çıkma saatleri!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ve vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda olan illerde ise 20 yaş altı çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri arasında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00-14.00 saatleri arasında,sokağa çıkabilecek.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Risk haritasında mavi renkte gösterilen düşük riskli iller;

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı renkte olan orta riskli iller;

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

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Turuncu renkte olan yüksek riskli iller;

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Kırmızı renkte olan çok yüksek riskli iller;

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.


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