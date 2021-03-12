20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, İç İşleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre esnetme uygulanmaya başladı. Normalleşme süreci ile birlikte sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. İşte, çocukların ve gençlerin sokağa çıkma saatleri!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ve vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda olan illerde ise 20 yaş altı çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri arasında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00-14.00 saatleri arasında,sokağa çıkabilecek.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI



Risk haritasında mavi renkte gösterilen düşük riskli iller;

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı renkte olan orta riskli iller;

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars