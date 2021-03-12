HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

12.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

Yaklaşık bir süredir 20 yaş altı çocuklar ve gençler, korona virüs tedbirleri altında günün belli saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. 1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısında düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiği açıklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonucunda, yeni kontrollü normalleşme adımları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgede 20 yaş altı gençler ve çocuklarla ilgili de detaylar paylaşıldı. Genelgede 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede verilen bilgiye göre düşük ve orta riskli illerde yaşayan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasakları son buldu. Yüksek ve çok riskli illerde ise gençlerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bununla beraber bu bölgelerde yaşayan gençlerin sokağa çıkma sürelerinde ise esnemeye gidildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükselerek, 14.00 – 18.00 saatleri arası olarak belirlendi.

thumbs_b_c_81fb92611e08638fd6ddd1c2ad9c9099

HANGİ İLLERDE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

thumbs_b_c_14e6b23bbe6a2a4aab950459a8143255

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” İfadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındıBatman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 kişi açığa alındı

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştı

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar! Herkese ispirto içirmiş

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? Diyanet açıkladı

2021 fitre miktarı ne kadar?

Hafta sonu berberler açık mı? Cumartesi ve pazar berberler açık olacak mı?

Hafta sonu berberler açık olacak mı?

Yakup Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Korkunç olay! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.