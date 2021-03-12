20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiği açıklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonucunda, yeni kontrollü normalleşme adımları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgede 20 yaş altı gençler ve çocuklarla ilgili de detaylar paylaşıldı. Genelgede 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede verilen bilgiye göre düşük ve orta riskli illerde yaşayan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasakları son buldu. Yüksek ve çok riskli illerde ise gençlerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bununla beraber bu bölgelerde yaşayan gençlerin sokağa çıkma sürelerinde ise esnemeye gidildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükselerek, 14.00 – 18.00 saatleri arası olarak belirlendi.