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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 23:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı uygulamasındaki değişiklikleri açıklamasının ardından, "20 yaşa sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?, 0-18 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek?

Uzun süredir devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile netleşti.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Erdoğan açıklamasında "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz" dedi.

18-20 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 18 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış oldu.

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