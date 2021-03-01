Korona virüsü önlemleri kapsamında yaklaşık bir senedir tüm dünya ile beraber Türkiye’de de bazı kısıtlamalara gidildi. Bu kısıtlamalar arasında 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların bir süredir sokağa çıkmaları belli saatler arasında yasaktı. Son yapılan kabine toplantısı ile Mart ayı ile beraber yasakların kademeli olarak kaldırılacağı bilgisi verilmişti. Bu karardan sonra, “20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için dışarı çıkma izni hangi şehirlerde olacak?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Türkiye’de Covid-19 salgını ile hayatımıza giren kısıtlamalar yaklaşık bir senedir devam etmekte. Bu kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimler arasında bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız bulunuyor. Önlemler kapsamında 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00 – 16.00 saatleri arasında, 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00 – 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlardı. Toplu taşıma kullanma konusunda da belli kısıtlamalara tabii tutulan vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merakla bekliyor. Alınan bu önlemler ile birlikte ülkemizdeki vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan son kabine toplantısında, kısıtlamaların son bulacağı tarih olarak Mart ayı gösterilmişti. Bugün saat 15.00’de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nın sonucunda, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kısıtlamaları ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor.



