20 yaş dişlerinin çekimi ve sonrasında bunlara dikkat!

20 yaş dişleri genel olarak üzeri diş eti veya kemikle örtülü olması sebebiyle çene kemiği içerisinde gömülü durumundadır. Dişin bir bölümü diş eti ile örtülü olduğu durumlarda enfeksiyon ve bununla birlikte yüzde şişme ve çene açmada güçlük ortaya çıkabilmektedir .Tekrar eden enfeksiyonlar 20 yaş dişinin etrafındaki kemiği eriterek iltihabı dokular oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca çene kemiğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir bu durumda ön dişlerde çapraşıklık, azı dişinde ağrı hatta azı dişi kaybına kadar gidebilecek çürümelere sebep olabilir.

20 YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİMİ NASIL YAPILIR?

20 yaş diş çekimleri standart çekim protokolleri ile gerçekleştirilebildiği gibi cerrahi çekimler de olabilir. Panoramik röntgen ve tomografiler ile dişin konumu görülür ve çekim şekli buna göre planlanır. Genellikle lokal anestezi altında ağrı ve acı hissetmeden gerçekleştirilen bir işlemdir. 20 yaş diş çekimi sonrası hastalarımızın uymalarını beklediğimiz bazı tavsiyelerimiz olmaktadır.

20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ SONRASI BUNLARA DİKKAT!

• Diş çekiminin yapıldığı alandaki kanamanın durması için yerleştirilen tampon ortalama olarak 30 dakika sıkıca ısırılmalıdır.

• Operasyonu yapan hekim buz kullanımını önerdiyse aksatmadan çekim alanına uygulanmalıdır. Buz uygulamasını 5 dakikalık periyotlarla koyup çekerek gün boyu devam ettirmelidir. Aralıksız bir şekilde çekim alanına buz uygulanması yarardan çok zarar verebilir ve buz yanıklarına sebep olabilir.

• Çekim yapılan alan temiz tutulmalıdır.

• İşlemden sonra 1 gün boyunca çok sıcak veya soğuk besinler, içecekler, alkol ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Yaralı alan 24 saat kullanılmamalıdır.

• Diş çekim operasyonundan sonra uyuşukluk geçene kadar hiçbir şey yenmemelidir.

• Diş çekimi sonrası 2-3 gün sigara içilmemelidir.

• Sadece operasyonu yapan hekimin önereceği ilaçlar gerek duyulması halinde kullanılabilir.

