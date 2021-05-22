20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 20 yaş üstü koronavirüs aşısı için Fahrettin Koca'dan önemli açıklama...

Türkiye'de koronavirüs aşısı takvimi uygulanmaya ve ilerlemeye devam ediyor. Bakan Koca, Haziran ayında ülkeye gelecek olan 30 milyon BioNTech aşısı ve yapılan anlaşma ile beraber Türkiye'de aşı sorununun çözüldüğünü ifade etti. Koca, 20 yaş üstünün aşı tarihi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Peki 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK? 20 YAŞ VE ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI TARİHİ...

Önceki günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonrasında Bakan Koca BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ile beraber, Türkiye'ye 120 milyon doz aşı geleceğini açıkladı ve "Türkiye'nin aşı sorunu bitmiştir" şeklinde konuştu. Bu açıklamanın sonrasında Koca, Hürriyet'e konuşup 20 yaş üstü her bireyin Haziran ayında aşılanacağını açıkladı.

Şimdiye dek Türkiye'ye gelen aşılarda ikinci dozlar yedekleniyordu. Belli bir sürenin sonrasında da yedeklenen o aşılar yapılıyordu. Fahrettin Koca, Haziran ayında gelecek olan 30 milyon aşı için bu şekilde bir uygulama yapılmayacağını aktardı. Bakan Fahrettin Koca, “30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız" şeklinde konuştu. Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle beraber yapılacağını belirtti. Yani aşının ilk dozu yaptırmış olanlar, Temmuz ayında ikinci dozu da yaptırmış olacaklar. Ayrıca Bakan Koca daha önce açıklamış olduğu “Haziran'da 50 yaş üstü aşılanacak” ifadesini “Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak" şeklinde değiştirdi.

Yapılmış olan 120 milyon doz aşı anlaşmasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Fahrettin Koca, “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

