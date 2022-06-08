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  4. 20 yaşındaki Ayşe Nazlı İzmir'de katledilmiş, son mesajları kahretmişti! Katilin cezasına onama

20 yaşındaki Ayşe Nazlı İzmir'de katledilmiş, son mesajları kahretmişti! Katilin cezasına onama

08.06.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'ya cinsel saldırıda bulunup öldüren, cesedi de battaniyeye sararak ormana atan Taylan Özgür İmal'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 21 yıl hapis cezası, onandı. Mahkemece tutuklanan İmal ilk duruşmada, ''Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü' ifadelerini kullanmış, genç kızın, öldürülmeden önce arkadaşına "Beni al. Korkuyorum'' mesajı attığı ortaya çıkmıştı.

20 yaşındaki Ayşe Nazlı İzmir'de katledilmiş, son mesajları kahretmişti! Katilin cezasına onama

19 Şubat 2020’de Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde meydana gelen olayda, orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezine hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

''BOĞAZINI SIKTIM SONRASINDA PİŞMAN OLUP, SUNİ TENEFFÜS YAPTIM ANCAK ÖLMÜŞTÜ''

İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Taylan Özgür İmal, Temmuz ayında görülen ilk duruşmada, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi. Savcı mütalaasında, İmal’ın ‘nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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CEZASINDA İNDİRİM UYGULANMADI

1 Şubat’taki davada İmal, ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl, ‘kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından tarafların itirazıyla dosya, istinaf mahkemesine gönderildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin, gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığının altını çizdi. Daire, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurusunu reddederek kararı onadı.

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"BENİ AL, KORKUYORUM"

Öte yandan genç kızın, öldürülmeden önce arkadaşı Özlem Ö.'ye, "Beni al, korkuyorum" yazılı mesajlar ile "Beni bırak" çığlığı attığı ses kayıtları ile bulunduğu yerin konum bilgileri gönderdiği ortaya çıkmış kahretmişti.

kk

(İHA)

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cinayet İzmir
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