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20 yıl gençleşmesini sağlayan saç dönüşümüyle hayran bıraktı! "Hayatımı tamamen değiştirdi"

22.05.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi nedeniyle yaşanan kelleşmenin erkeklerin yaşadığı bir sorun olduğu düşünülse de bu durum kadınlarda da sıklıkla görülüyor. Özellikle yaş ilerledikçe artan saç dökülmesi ve kelleşme çok daha yaşlı görünmeye neden oluyor. 78 yaşındaki Brenda Vickers, saç çıkartma sürecini paylaştı.

20 yıl gençleşmesini sağlayan saç dönüşümüyle hayran bıraktı! "Hayatımı tamamen değiştirdi"

78 yaşındaki Brenda Vickers, saç dökülmesinden çok "utandığı" için fotoğrafının çekilmesinden nefret ediyor ve aynalara bakmakta problem çekiyordu. Brenda, yıllarca yaşadığı bu sorunların ardından bir saç protezi firmasına giderek saçlarında değişim yarattı. Yaşadığı değişimle 20 yaş gençleşen Brenda'nın son halini görenler yaşadığı dönüşümle şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yıllardır aynalardan kaçınan Brenda, 350 sterlinlik bir "saç sistemi" taktırdı ve sonuçlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. TikTok'ta yayınlanan görüntülerde Brenda'ya gerçek saç kullanılarak yapılan saç sisteminin takıldığı görüldü.

ARTIK GÖRÜNTÜSÜNDEN UTANMIYOR

Çölyak hastalığından muzdarip Brenda'nın randevusu boyunca gözleri bağlıydı. İşlemin sonunda örtüsü çıkarılınca hayretler içinde kaldı. Videoda, Brenda'nın "Bu kadar saçım var mı?" diye sorduğu görüldü. Brenda, "Dışarı çıktığımda utanmak zorunda olmamam iyi hissettiriyor. Artık utanmak ve 'Görünmek istemiyorum' diye düşünmek zorunda değilim." dedi.

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20 YAŞ GENÇ GÖRÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORLAR

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"Bu her şeyi değiştirdi. Artık daha fazla dışarı çıkacağım çünkü kendime güvenebiliyorum ve bu inanılmaz bir duygu. Konuştuğum herkes çok iltifat etti ve nazikti. İnsanlar 20 yaş daha genç göründüğümü söylüyorlar ama ben hala 78 yaşında birinin beynine sahibim. Vücudum yaşlı ama saçlarım genç. Uzun zamandır kendimi böyle görmemiştim."

"ONU ÇOK ÇEKİCİ BULDUM"

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Brenda'nın kocası Brian da bu dönüşüm karşısında aynı derecede şaşkına dönerek şunları söyledi: "Bu, 20 yaş daha genç biriyle evli olmak gibi. Bu iyi bir iş, benim de hala bir sürü saçım var. Dönüşüm çok güzel, bu yüzden onun adına çok sevindim. Onu ilk gördüğümde gerçekten şok oldum. Onu çok çekici buldum."

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