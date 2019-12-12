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20 yıl sonra yeniden buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bozüyük Seramik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir daha görüşemeyen liseli arkadaşlar 20 yıl sonra yeniden buluştular.Bozüyük Seramik Meslek Lisesi’nden 1999-2000 yılında mezun olan liseli öğrenciler, yılların ardından sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaşarak yeniden bir araya geldiler.

20 yıl sonra yeniden buluştular

Bozüyük Seramik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir daha görüşemeyen liseli arkadaşlar 20 yıl sonra yeniden buluştular.
Bozüyük Seramik Meslek Lisesi’nden 1999-2000 yılında mezun olan liseli öğrenciler, yılların ardından sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaşarak yeniden bir araya geldiler. Abdülhamit Han Parkı’nda buluşan Seramik Meslek Lisesi 11/C sınıfı öğrencileri yıllardır görmediği arkadaşlarıyla hasret giderdiler.
Daha sonra birlikte sohbet eden arkadaşlar artık sık sık görüşeceklerini, zaman içerisinde mezun oldukları okulu ve öğretmenlerini de ziyaret edeceklerini belirttiler. Ayrıca arkadaşlık bağlarının güçlenmesi için önümüzdeki günlerde sosyal ve kültürel faaliyetler de yapacaklarını ifade ettiler.

20 yıl sonra yeniden buluştular

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